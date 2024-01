Schießsport

FSG Dießen schließt die Bundesliga mit einem Sieg ab

Plus Das Luftgewehr-Team der FSG Dießen beendet die Saison in der 1. Bundesliga mit der bislang besten Platzierung. In der Aufstellung variiert das Ammersee-Team.

Von Margit Messelhäuser

Den guten sechsten Platz nicht zu verschenken, das war das Ziel der FSG Dießen am letzten Wettkampf-Wochenende der 1. Bundesliga Luftgewehr. Es hat nicht viel gefehlt, dann hätte das Team vom Ammersee dieses Ziel schon im ersten Wettkampf erreichen können. Im zweiten allerdings machte die FSG alles klar und sicherte sich den sehr guten sechsten Platz im Abschlussklassement.

Gegen Coburg rechneten sich die Dießener nur Außenseiterchancen ein, doch es wurde ein ausgesprochen spannender Wettkampf. Vor allem auf den Positionen eins und zwei lieferten sich Maximilian Ulbrich und Tobias Mair mit ihren Kontrahenten ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf höchstem Niveau. Nach zwei Durchgängen gleichauf mit seinem Gegner, geriet Ulbrich im dritten um einen Ring ins Hintertreffen. Schnell beendete sein Kontrahent Jiri Privatsky den letzten Durchgang mit den möglichen 100 Ringen, damit stand fest, dass sich Ulbrich geschlagen geben musste (397:399). Bei Mair war es ein Ring weniger im zweiten Durchgang, den konnte er auch mit zweimal 100 Ringen in den folgenden nicht mehr aufholen, da sich Nationalmannschaftsmitglied Maximilian Dallinger keine Blöße gab (398:399).

