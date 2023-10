Schießsport

10:27 Uhr

Für Scheuring beginnt die Mission Klassenerhalt gleich doppelt

Plus Edelweiß Scheuring ist mit seinen Luftpistole-Teams in der 1. und 2. Bundesliga am Start. Beide treten am Wochenende zum ersten Wettkampf an – das Ziel ist für beide Mannschaften dasselbe.

Von Margit Messelhäuser

Im Schießsport ist es möglich: die erste Mannschaft in der 1. Bundesliga, die zweite in der 2. Bundesliga. Edelweiß Scheuring hat dieses Kunststück mit seinen beiden Luftpistolen-Teams geschafft. Jetzt ist man auf den Start am Wochenende gespannt, beide müssen erst mal auswärts antreten.

Praktisch mit identischer Mannschaft geht die erste Mannschaft in der höchsten Liga an den Stand. Einzig auf der Ausländerposition stehen nur mehr zwei Schützen zur Verfügung: der Serbe Dusko Petrov und der Schwede Morgan Johansson. „Das hat sich so ergeben“, sagt Schützenmeister Franz Berghofer. „Wir hoffen natürlich, dass immer einer zu den Wettkämpfen kommen kann.“

