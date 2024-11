Für Scheuring II bleibt in der 2. Bundesliga die Überraschung aus

Nach dem souveränen Klassenerhalt im Premierenjahr in der 2. Bundesliga Luftpistole wird es in dieser Saison eine Zitterpartie -nach zwei weiteren Niederlagen rutscht Scheuring II auf den vorletzten Tabellenplatz. Allerdings mussten die Lechrainer diesmal nicht nur auf Eileen Schupper verzichten, die vermutlich die gesamte Saison nicht zur Verfügung steht, auch zwei weitere Stammschützen fielen aus.

Die weite Fahrt nach Glattbach (Landkreis Aschaffenburg) rentierte sich nicht für die Scheuringer - mit leeren Händen mussten sie den Heimweg antreten. Gegen die Zweitvertretungen der HSG München und Waldkirch waren die Lechrainer klarer Außenseiter und konnten auch nicht für eine Überraschung sorgen. Allerdings mussten die Scheuringer sehr kurzfristig auf Leon Schupper und Henrik Balg verzichten. Für die beiden sprangen der erst 17-jährige Elias Sauer und Marco Wilhelm ein. „Am Vortag musste ich noch schnell die Lizenzen beantragen“, sagte Mannschaftsführer Fabian Ranzinger.

Für Elias Sauer ist es der erste Wettkampf im Duell-Modus

Nicht ganz so deutlich, wie es das 0:5 vermuten lassen könnte, war die Niederlage gegen München. Thomas Ranzinger war in den ersten drei Serien immer nur um einen Ring zu kurz gekommen, da reichte der Gleichstand im letzten Durchgang nicht mehr (364:367). Noch einen Ring vorne lag Fabian Maisterl vor der letzten Serie, doch den büßte er ein und unterlag ebenfalls mit 364:367. Auch Fabian Ranzinger brachte seinen 5-Ringe-Vorsprung zur Halbzeit nicht ins Ziel und unterlag nach schwachen 84 Ringen im letzten Durchgang deutlich mit 360:371. Starke Serien mit 89 und 92 Ringen zeigte Nachwuchsschütze Elias Sauer, unterlag aber auch klar mit 350:360. Für Marco Wilhelm auf Position fünf war nichts zu holen: Den starken 370 Ringen seiner Gegnerin setzte er 346 entgegen. „Dass wir 0:5 verloren haben, das schmerzt schon sehr“, sagte Fabian Ranzinger, denn eine so klare Niederlage liege schon Jahre zurück. Dennoch habe Elias Sauer eine prima Leistung gezeigt: „Für ihn war es der erste Wettkampf im Duell-Modus überhaupt“, so der Mannschaftsführer.

Zwei am Ende vielleicht entscheidende Einzelpunkte sammelten die Scheuringer gegen Waldkirch II. Thomas Ranzinger und Fabian Maisterl setzten sich auf den Positionen eins und zwei mit 365:362 sowie 367:365 durch. Mehr war nicht drin, da Waldkirch auf den hinteren Positionen die Ringzahlen noch übertraf. So unterlagen Fabian Ranzinger mit 352:370, Elias Sauer mit 352:372 und Marco Wilhelm mit 333:366. Die Edelweißschützen sind damit auf den vorletzten Platz abgerutscht, dennoch ist Fabian Ranzinger zuversichtlich, was den Klassenerhalt betrifft. „Allerdings muss auch die erste Mannschaft die Liga halten, sonst droht uns der Zwangsabstieg.“ Weiter geht es für die Scheuringer am 17. November, dann nur mit einem Wettkampf.