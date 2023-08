Schießsport

Für Ulbrich wird es am Samstag bei der Weltmeisterschaft ernst

Maximilian Ulbrich startet in der 1. Bundesliga Luftgewehr für die FSG Dießen. Aktuell tritt er bei der Weltmeisterschaft in Baku an.

Den ersten Wettkampf bei der Weltmeisterschaft hat Dießens Luftgewehr-As Maximilian Ulbrich bereits absolviert. Auch wenn er mit seiner Partnerin Larissa Weindorf nicht in die Medaillenvergabe im Mixed eingreifen konnte, ist „alles im grünen Bereich“, wie Dießens Schützenmeister Jakob Stainer sagt.

Es ist eine noch relativ junge Disziplin in Schießsport: Die Mixed-Wettkämpfe werden erst seit ein paar Jahren ausgetragen, sind 2024 in Paris aber erstmals olympisch. „Eigentlich war es noch mal ein Training unter Wettkampfbedingungen“, schätzt Stainer das Turnier vom Freitag ein. Mehr als 70 Paare waren bei der Weltmeisterschaft in Baku am Start, das Team Deutschland II mit Ulbrich und Weindorf belegte dabei in der Qualifikation den 14. Platz. Zum Gesamtergebnis von 629,2 Ringen steuerte Ulbrich in den drei Durchgängen 315,1 Ringe bei, Weindorf 314,1.

