Gau Ammersee: Gauschießen in Raisting läuft bis Samstag

Zum Jubiläum richtet die Schützengesellschaft Raisting das Gauschießen aus. Eine Gruppe ist bislang besonders zahlreich vertreten

Zu seinem 125-jährigen Bestehen richtet die Schützengesellschaft Raisting aktuell das Gauschießen für den Gau Ammersee aus. Knapp 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bislang an den Stand gegangen und haben für teils hervorragende Ergebnisse gesorgt. Eine Gruppe zeigt besonders viel Interesse an diesem Wettkampf, freut sich Martina Steingruber, Schützenmeisterin der SG Raisting.

Von einem Teilnehmerrekord sind die Raistinger noch ein Stück entfernt, doch „in den vergangenen Tagen waren die Schießstände sehr gut besucht“, sagte Martina Steingruber im Gespräch mit unserer Redaktion. Dass man vermutlich nicht an die Zahlen von früheren Gauschießen herankommen könne, liegt ihrer Meinung nach auch an der Zwangspause wegen Corona. „Aber wir sind bislang sehr zufrieden.“

Die Könige werden bei der Preisverteilung bekannt gegeben

Beim Gauschießen werden auch die Könige in den verschiedenen Klassen ermittelt, diese werden aber erst bei der Preisverteilung am 27. Mai, ebenfalls im Raistinger Schützenheim, bekannt gegeben. Was die Spitzenplätze bei den verschiedenen Wettbewerben betrifft, so unterstreichen in den meisten die Bundesliga-Schützen der FSG Dießen (Luftgewehr 1. Liga) und die Raistinger Pistolenschützen (2 Liga) ihre Klasse. „Aber es auch einige, die es gar nicht so ernst nehmen, hier aber sehr gute Resultate erzielen“, so Steingruber.

Dießens Europameister Maximilian Ulbrich hat es sich aber nicht nehmen lassen, auf die Meisterscheibe eine sensationelle Leistung abzurufen: Fünfmal erzielte er 100 Ringe und dürfte diesen ersten Platz nicht mehr abgeben.

Ganz eng geht es bei den Auflageschützen in den verschiedenen Klassen zu – das liegt auch an der Beteiligung. „Da haben wir enormen Zulauf“, freut sich Martina Steingruber. „Das gibt auch Schützinnen und Schützen, die nicht mehr so fit sind, die Möglichkeit, mitzumachen.“ Und das Gauschießen sei schließlich auch ein gesellschaftliches Ereignis.

Noch bis Samstag, 13. Mai, läuft das Gauschießen. Die Preisverteilung findet am 27. Mai statt.