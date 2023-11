Schießsport

vor 17 Min.

Kontrastprogramm für Scheuring in der Bundesliga Luftpistole

Auf die Scheuringer Luftpistolenschützen (im Bild Philipp Ranzinger) warten am Wochenende in der 1. Bundesliga zwei ganz unterschiedliche Wettkämpfe.

Plus Die Gegner der Edelweiß-Schützen stehen in der Tabelle der 1. Bundesliga Luftpistole weit oben und weit unten. Scheuring könnte für eine ganz neue Situation sorgen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Gegen den Tabellenzweiten und den Vorletzten der 1. Bundesliga tritt das Luftpistolen-Team der Scheuringer am Wochenende an. Ein Kontrastprogramm, bei dem die Edelweiß-Schützen für eine ganz neue Situation sorgen können.

Bislang war es stets so, dass die Scheuringer fast bis zum letzten Wettkampftag um den Klassenerhalt bangen mussten. Die Chance, dass sich das diesmal ändert, sind sehr gut. „Gegen Ludwigsburg rechnen wir uns auf jeden Fall etwas aus“, sagt Scheurings Schützenmeister Franz Berghofer. Natürlich dürfe man den noch punktlosen Vorletzten nicht auf die leichte Schulter nehmen, doch von der Setzliste her, gehen die Scheuringer als Favoriten an den Stand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen