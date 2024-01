Schießsport

17:23 Uhr

Letzter Auftritt für Raisting in der 2. Bundesliga Luftpistole?

In der 2. Bundesliga Luftpistole können Scheurings Schützen ganz locker in den letzten Wettkampf gehen.

Plus Nach dem letzten Wettkampftag in der 2. Bundesliga Luftpistole werden sich die Wege von Scheuring und Raisting wohl trennen. Auf beide Teams warten schwere Aufgaben.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Komplett unterschiedlich sind die Voraussetzungen für Luftpistolen-Teams von Scheuring und Raisting. Während das Lechrain-Team locker in die letzten beiden Wettkämpfe der 2. Bundesliga gehen kann, dürften es die letzten in der zweithöchsten Klasse für Raisting sein. Beide bekommen es dabei mit Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich zu tun.

Als Aufsteiger hat die zweite Mannschaft der Edelweißschützen Scheuring den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bereits geschafft: Mit 8:10 Punkten kann nichts mehr anbrennen. Zum Abschluss warten auf das Team von Mannschaftsführer Fabian Ranzinger allerdings noch zwei schwere Aufgaben und in Obertraubling könnten die Scheuringer das Zünglein an der Waage werden, was die Aufstiegsrunde betrifft. Dort trägt nämlich der aktuelle Spitzenreiter Kelheim-Gmünd II seine Heimwettkämpfe aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen