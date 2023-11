Luftpistole: Für Raisting und Scheuring II gibt es nur Einzelpunkte

Plus In der 2. Bundesliga Luftpistole gibt es für Scheuring II und Raisting knappe Niederlagen. Für das Ammersee-Team wird es eng mit dem Klassenerhalt.

Mit Thumsenreuth und Grund hatten es die Raistinger mit zwei Gegner zu tun, die ebenfalls im Tabellenkeller stecken. Das Ammersee-Team lieferte spannende Duelle – am Ende aber fehlten Philipp Mößmer auf Position drei gerade mal zwei Ringe, um den entscheidenden dritten Einzelpunkt einzufahren. Ulrich Kranz musste sich knapp (-6) und Thomas Flakus deutlich geschlagen geben – sein Gegner erzielte die höchsten Einzelergebnisse dieses Durchgangs. Punkten konnten für Raisting Silke Jakisch und Helmut Weichart. Auch gegen den Vorletzten Grund reichte es nur zu zwei Einzelpunkten durch Philipp Mößmer und Silke Jakisch. Die Raistinger bleiben damit punktloses Schlusslicht.