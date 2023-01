Luftpistole: Für Scheuring II ist der Titel zum Greifen nah

Plus Die Reserve der Scheuringer Bundesliga-Mannschaft hat vorzeitig schon ein Saisonziel erreicht. Im Heimwettkampf will das zweite erreicht werden.

Wer soll dem Luftpistolen-Team der Edelweißschützen Scheuring noch den Meistertitel in der Bayernliga streitig machen? Nach dem vorletzten Durchgang kommt nur mehr eine Mannschaft infrage, aber ein wichtiges Ziel hat das Team von Mannschaftsführer Fabian Ranzinger bereits erreicht.