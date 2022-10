Schießsport

vor 33 Min.

Luftpistole: Für Scheuring läuft es in der Bayernliga

Plus Die Bundesliga-Reserve liegt in der Bayernliga-Luftpistole schon wieder mit an der Spitze. Nun wartet ein Kontrastprogramm.

Von Karlheinz Fünfer

Die zweite Garnitur der Scheuringer Pistolenschützen dürfte auch in dieser Saison weit oben zu finden sein. Das lässt sich schon nach dem Auftakt sagen, der an den eigenen Ständen zwei Erfolge gegen Untergermaringen und Neubiberg einbrachte. Schärfster Konkurrent im Titelkampf dürfte der nächste Gegner FSG Kempten II werden.

