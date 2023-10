Schießsport

Luftpistole: Scheuring startet nicht optimal in die Bundesliga

Plus In der 1. Bundesliga gibt es für das Luftpistolen-Team der Edelweiß-Schützen zwei Niederlagen zum Auftakt. Dennoch machen die Ergebnisse Mut für den Klassenerhalt.

Von Margit Messelhäuser

Es war nicht der Start, den sich das Scheuringer Luftpistolen-Team erhofft hatte. Zum Auftakt der neuen Saison in der 1. Bundesliga gab es für die Edelweiß-Schützen zwei Niederlagen. Auch wenn es beide Male knapp war, zeigte sich, dass der Klassenerhalt ein hartes Stück Arbeit wird. Dennoch ist Scheurings Schützenmeister Franz Berghofer mit dem Auftritt seines Teams nicht unzufrieden.

Die Ergebnisse seien das, was man erwartet habe, sagte Franz Berghofer. Sowohl gegen Waldkirch als auch Hambrücken gelangen den Scheuringer Schützen jeweils nur zwei Einzelpunkte – am Ende zu wenig, als dass auch in der Tabelle auf der Habenseite etwas stehen würde. Was den Edelweiß-Schützen aber Mut machen sollte, ist die Tatsache, dass man aufgrund der Gesamtringzahl durchaus in der Liga mithalten kann. Am ersten Wettkampftag hatten nur fünf der zwölf Mannschaften eine bessere Gesamtringzahl vorweisen können. In extrem starker Verfassung zeigte sich in beiden Durchgängen dabei Philipp Ranzinger, der wie Michaela Bösl zwei Mal erfolgreich war.

