08:03 Uhr

Luftpistole: Scheuring will zu Hause den Titel feiern

Am Sonntag ist die Bayernliga Luftpistole ab 10 Uhr in Scheuring zu Gast. Die zweite Mannschaft der Edelweiß-Schützen will sich da den Titel sichern.

Plus In der Bayernliga ist das Luftpistolen-Team der Edelweiß-Schützen klar auf Meisterkurs. Am Sonntag will man den Heimvorteil nutzen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Das Luftpistolenteam von Edelweiß Scheuring ist auf dem besten Weg, sich erneut den Meistertitel in der Bayernliga zu holen. Schon im ersten Wettkampf am Sonntag vor eigenem Anhang sollte dieser unter Dach und Fach gebracht werden.

