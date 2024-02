Schießsport

11:59 Uhr

Matthias Plöscher hat ein Faible für historische Waffen

Plus Der Landsberger Schütze Dr. Matthias Plöscher ist Weltmeister in einer nicht alltäglichen Disziplin. Der 46-Jährige erklärt, worin die Faszination von historischen Waffen liegt.

Von Dietrich Limper

Herr Dr. Plöscher, was genau sind historische Waffen und warum haben Sie sich entschieden, auch damit an den Start zu gehen?



Dr. Matthias Plöscher: Hierbei handelt es sich um Vorderladerwaffen mit Schwarzpulver. Diese Kategorie fängt im 15. Jahrhundert mit den Luntenschlosspistolen an und reicht bis ins 19. Jahrhundert mit Perkussionswaffen. Schon 1999 hatte ich für die modernen Großkaliberwaffen einen Wiederladekurs und den Schwarzpulverschein gemacht, also darf ich mir meine Munition mit Schießpulver, Geschossen, Zündhütchen und gebrauchten Hülsen selbst herstellen. Das ist wesentlich günstiger und präziser, denn ich kann sie für meine Waffe optimieren. Da kommt mir mein Beruf mit der analytischen Chemie zur Hilfe. Eine Vorderladerwaffe hatte ich aber immer noch nicht, doch ein Onkel hat mir dann 2013 einen alten Revolver Modell Remington geschenkt. Das war der Einstieg.

Das sind die Pistolen, wie man sie aus den Western kennt, wo aber nie nachgeladen wird?



Plöscher (lacht): Doch! Bei gut gemachten Wild West Filmen kann man das durchaus sehen.

