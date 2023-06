Schießsport

vor 17 Min.

Maxi Ulbrich bestätigt seine Ausnahmeform mit dem Luftgewehr

Plus Bei den European Games in Polen schafft es der Luftgewehr-Schütze der FSG Dießen aufs Treppchen. Das Finale sorgt bei der FSG für doppelten Grund zur Freude.

Von Margit Messelhäuser

Dass der Gewinn der Europameisterschaft keine „Eintagsfliege“ war, hat Maximilian Ulbrich bei den European Games eindrucksvoll bewiesen: Der Luftgewehrschütze der FSG Dießen gewann die Silbermedaille. Nur der amtierende Vize-Weltmeister war stärker als Ulbrich – worüber man sich in Dießen gleich doppelt freute.

Natürlich verfolgte man in Dießen die Schießwettbewerbe bei den European Games mit besonderem Interesse. Waren diesmal doch gleich zwei Mitglieder der Bundesliga-Mannschaft am Start. So konnte Schützenmeister Jakob Stainer nicht nur Europameister Maximilian Ulbrich halten, sondern auch Vize-Weltmeister Danilo Sollazzo neu fürs Team verpflichten. Und ausgerechnet diese beiden mussten im Gold-Finale den Sieger ausschießen.

