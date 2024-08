Maximilian Ulbrich räumt bei der deutschen Meisterschaft ab

Erst vor wenigen Tagen erlebte Maximilian Ulbrich bei den Olympischen Spielen in Paris einen Höhepunkt in seiner Sportkarriere. Doch der Schütze, der für die FSG Dießen in der 1. Bundesliga Luftgewehr an den Stand geht, braucht keine lange Erholung: Bei der deutschen Meisterschaft in München zeigte er sich in bestechender Form. Aber er war nicht der einzige erfolgreiche Schütze aus dem Landkreis. Die Meisterschaften laufen noch bis 1. September.

