Schießsport

vor 3 Min.

Maximilian Ulbrich von der FSG Dießen startet bei der WM

Plus Maximilian Ulbrich tritt mit dem Luftgewehr in der 1. Bundesliga für die FSG Dießen an. Jetzt startet der amtierende Europameister bei der Weltmeisterschaft in Baku.

Von Margit Messelhäuser

Europameister ist er schon – in der kommenden Woche kann Maximilian Ulbrich noch einen weiteren Titel obendrauf setzen. Der Wilzhofener, der für die FSG Dießen in der 1. Bundesliga Luftgewehr antritt, startet bei der Weltmeisterschaft in Baku (Aserbaidschan). Ulbrich ist aber nicht der einzige Schütze der FSG Dießen.

Für Maximilian Ulbrich läuft es in dieser Saison bislang perfekt. Nicht nur, dass er einen großen Beitrag zum Klassenerhalt der FSG Dießen in der 1. Bundesliga lieferte, der 22-Jährige zeigt auch international seine Klasse. Zum ersten Mal bei den Senioren bei einer Europameisterschaft am Start holte er sich nach einem spannenden Finalkampf gleich den Titel. Damit nicht genug: Ulbrich sicherte der deutschen Mannschaft damit auch einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen