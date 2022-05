Schießsport

vor 51 Min.

Penzings Luftgewehr-Team beendet seine Durststrecke

Als Meister kehrt Penzing (von links Lena Kohlhund, Gerd Kößler, Franziska Lachmair und Katharina Seiderer) in die Bezirksoberliga zurück.

Plus Die Königsschützen Penzing machen es in der Bezirksliga Südwest zum Ende noch mal spannend. Eine Rückkehrerin gibt den Ausschlag.

Von Karlheinz Fünfer

Tolles Comeback der Penzinger Luftgewehrschützen: Nach längeren Problemen haben Gerd Kößler & Co. in der Bezirksliga die Kurve gekriegt. Das Meisterstück bringt die Königsschützen zurück in die Bezirksoberliga. Der Titelgewinn war ein außergewöhnlicher Schlingerkurs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen