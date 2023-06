Pistolenschützen bei oberbayerischer Meisterschaft erfolgreich

In den Pistolen-Klassen sammeln die Aktiven der Schützengaue Landsberg und Ammersee fleißig Medaillen. Einige kehren auch als Meister vom Wettkampf zurück.

Die Edelweißschützen Scheuring und die FSG Landsberg können sich in den Pistolendisziplinen über viele Medaillen bei der oberbayerischen Meisterschaft freuen. Gleich zwei Titel gab es diesmal für Markus Wörnle – in den eher ungewöhnlichen Waffenarten.

Das stärkste Teilnehmerfeld war wie üblich in den verschiedenen Altersklassen mit der Luftpistole am Start. Umso höher ist der Titel von Fabian Maisterl bei den Junioren I und Oliver Balg bei den Herren III zu bewerten. Ganz so überraschend waren die Siege aber nicht, zählen beide doch zu den Stützen der Scheuringer Mannschaft in der 1. Bundesliga.

Mehr als 20 Medaillen bei der oberbayerischen Meisterschaft

Gleich zweimal ganz oben stand Markus Wörnle von der FSG Landsberg – einmal mit der Zentralfeuerpistole und dann mit dem Perkussionsrevolver. Ebenfalls in die Reihe der oberbayerischen Meister reihten sich Olaf Erichsen, Gilbert Daniel, Andreas Wimmer und Matthias Plöscher (alle FSG Landsberg) ein.

Insgesamt gab es für die Pistolenschützen aus beiden Gauen mehr als 20 Medaillen, entsprechend der guten Einzelergebnisse waren die Vereine auch in der Mannschaft mit unter den besten Drei.

Ergebnisse:

Luftpistole/Herren I: 1. Felix Ecker (Maisach) 382; Mannschaft: 2. Scheuring (Philipp Ranzinger/Marco Balg/Henrik Balg); Damen I: 1. Michaela Bösl (Massenhausen) 369; 3. Veronika Kemser (Rott) 366; 8. Maria Kemser (Rott) 358; 9. Jennifer Mirlach (Greifenberg) 357; Herren II: 1. Andreas Pissinger (Purkering) 379; 3. Henryk Hoefener (Unterdießen) 370; Damen II: 1. Claudia Plumbaum (Poing) 377; 4. Steffi Böhm-Lutzenberger (Dießen) 366; 6. Michaela Brosselt-Guggemos (Ludenhausen) 363; Herren III: 1. Oliver Balg (Scheuring) 378; 5. Thomas Ranzinger (Scheuring) 371; 7. Klaus Hopfensitz (Scheuring) 370; Mannschaft: 1. Scheuring (Oliver Balg/Thomas Ranzinger/Klaus Hopfensitz); 3. Raisting (Ulrich Kranz/Philipp Mößmer/Thomas Flakus); Damen IV: 1. Monika Schiller (Unterpfafenh.) 362; 8. Ingeborg Trunk (Geltendorf) 333; Herren V: 1. Franz Reiser (Buch) 360; 9. Reinhold Domes (Greifenberg) 343; Junioren I m: 1. Fabian Maisterl (Scheuring) 361; 6. Markus Brosselt-Guggemos (Ludenhausen) 351; Junioren II m: 1. Sven-Ansgar Garz (Schrobenhausen) 357; 6. Jakob Bleicher (Ludenhausen) 345; Junioren II w: 1. Stella Wagner (Greifenberg) 352; 4. Luisa Daschkey (Greifenberg) 341;

LP Auflage/Senioren II m: 1. Detlef Polter (HSG München) 306,2; 7. Jens Graefe (Reisch) 296,9; Senioren IV m: 1. Harald Urban (Chieming) 304,6; 9. Martin Mayer (FSG LL) 291,3;

Luftpistole Standard/Schüler m: 1. Michael Kunzlmann (HSG München) 271; 2. Justus Heckel (Kaltenberg) 268;

Freie Pistole/Gem. I: 1. Matthias Holderried (Tanneberg) 545; 10. Justus Heckel (FSG LL) 495; Gem. III: 1. Friedrich Fischer (Maisach) 523; 2. Oliver Balg (Scheuring) 523; 3. Ulrich Kranz (Raisting) 522; 8. Helmut Weichart (Raisting) 492; Mannschaft: 1. SG Raisting (Ulrich Kranz/Helmut Weichart/Hermann Illgen);

Schnellfeuerpistole/Gem. I: 1. Johannes Seitz (Griesstätt) 535; 3. Michael Heckel (FSG LL) 503; 5. Vanessa Sanktjohanser (FSG LL) 481; Mannschaft: 2. FSG Landsberg (Olaf Erichsen/Michael Heckel/Vanessa Sanktjohanser), Gem. III: 1. Olaf Erichsen (FSG LL) 515;

KK Sportpistole/Herren I: 1. Max Wiedemann (HSG München) 555; 7. Henrik Balg (Scheuring) 539; 9. Michael Schneider (FSG LL) 538; Herren III: 1. Jens Winterboer (Adelzhausen) 547; 3. Wolfgang Sanktjohanser (FSG LL) 545; 7. Olaf Erichsen (FSG LL) 534; 10. Stefan Berchtold (Prittriching) 521; Mannschaft: 1. FSG Landsberg (Wolfgang Sanktjohanser/Olaf Erichsen/Gilbert Daniel); Herren IV: 1. Wolfgang Thiem (Oberhausen) 536; 2. Gilbert Daniel (FSG LL) 530;

25m Pistole/Auflage Senioren IV: 1. Johannes Enders (Burghausen) 295; 4. Martin Mayer (FSG LL) 276;

Zentralfeuerpistole .30/38/Gem. I: 1. Markus Wörnle (Mittenwald) 565; 3. Michael Schneider (FSG LL) 539; Mannschaft: 3. FSG Landsberg (Michael Schneider/Olaf Erichsen/Gilbert Daniel); Gem. III: 1. Stefan Kleesattel (Moosburg) 541; 2. Sven Friede (Utting) 530; 4. Olaf Erichsen (FSG LL) 521; Gem. IV: 1. Peter Bauer (Grafing) 541; 4. Gilbert Daniel (FSG LL) 510; 7. Sigurd Ehringer (FSG LL) 494;

Sportpistole 9mm Luger/Gem. I: 1. Konrad Jetzlsperger (Altötting) 382; 2. Korbinian Sepp (FSG LL) 382; 10. Michael Schneider (FSG LL) 366; Gem. III: 1. Ludwig Hallhuber (Mühldorf) 380; 3. Sven Friede (Utting) 372;

Sportrevolver .357 Mag./Gem. I: 1. Claus Fromberger (Altötting) 385; 8. Michael Schneider (FSG LL) 365; Gem. III 1. Sven Friede (Utting) 383;

Sportrevolver .44 Mag/Gem. III: 1. Ludwig Hallhuber (Mühldorf) 374; 3. Sven Friede (Utting) 371;

Standardpistole/Gem. I: 1. Markus Wörnle (Mittenwald) 547; 5. Adrian Offer (FSG LL) 523; 8. Henrik Balg (Scheuring) 510; 10. Vanessa Sanktjohanser (FSG LL) 509; Mannschaft: 2. FSG Landsberg (Olaf Erichsen/Gilbert Daniel/Vanessa Sanktjohanser); Gem. II: 1. Andreas Wimmer (Prien) 547; 3. Michael Heckel (FSG LL) 519; Gem. III: 1. Manuela Vija (Farchant) 527; 3. Olaf Erichsen (FSG LL) 524; Gem. IV: 1. Gilbert Daniel (FSG LL) 517;

Perkussionsrevolver/Herren I: 1. Markus Wörnle (FSG LL) 134; 3. Franz Amtmann (FSG LL) 117; Mannschaft 1. FSG Landsberg (Andreas Wimmer/Matthias Plöscher/ Markus Wörnle); Herren III: 1. Andreas Wimmer (FSG LL) 137; 2. Matthias Plöscher (FSG LL) 134; Herren IV: 1. Wolfgang Gauglitz (Werdenfelser Land) 130; 3. Gerhard Bolek (Utting) 128;

Perkussionspistole/Herren I: 1. Markus Wörnle (FSG LL) 141; Mannschaft; 1. FSG Landsberg (Markus Wörnle/Andreas Wimmer/Matthias Plöscher); Herren II: 1. Harry Frantz (Sauerlach) 143; 2. Andreas Wimmer (FSG LL) 137; 3. Matthias Plöscher (FSG LL) 136; Herren III: 1. Raimund Zellner (Moosburg) 139; 6. Adrian Grabovac (FSG LL) 127; 10. Robert Windstetter (FSG LL) 123; Herren IV: 1. Robert Kattner (Burghausen) 134; 4. Martin Amtmann (FSG LL) 130; 5. Michael Taubenhuber (FSG LL) 129; 8. Martin Mayer (FSG LL) 117;

Steinschlosspistole/Gem. I: 1. Matthias Plöscher (FSG LL) 136; 3. Markus Wörnle (FSG LL) 133; 4. Andreas Wimmer (FSG LL) 130; 5. Franz Amtmann (FSG LL) 128; 9. Martin Amtmann (FSG LL) 124; Mannschaft: 1. FSG LL (Matthias Plöscher/Markus Wörnle/Andreas Wimmer); Gem. III: 1. Georg Ostermeier (Eitensheim) 126; 2. Martin Amtmann (FSG LL) 124; 4. Thomas Mauthe (FSG LL) 119;

Unterhebel C/Gem. I: 1. Tobias Golik (Oberpfaffenh.) 39; 19. Sven Friede (Utting) 28.