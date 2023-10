Schießsport

vor 19 Min.

Scheuring II feiert tolle Premiere in der 2. Bundesliga Luftpistole

Das Scheuringer Luftpistolen-Team feierte eine tolle Premiere in der 2. Bundesliga.

Plus Der Aufsteiger Scheuring II setzt in der 2. Bundesliga Luftpistole gleich ein Ausrufezeichen. Raisting hilft nicht mal der Heimvorteil.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Praktisch zeitgleich mit der 1. Bundesliga begann auch in der 2. Liga Luftpistole die Saison. Während Aufsteiger Scheuring II eine beeindruckende Premiere feierte, lief es für den „alten Hasen“ Raisting nicht rund.

Gleich in ihrem ersten Wettkampf erzielte die Scheuringer Reserve sogar einen Teamrekord und gleichzeitig die höchste Gesamtringzahl des Durchgangs. „Das war wirklich fantastisch“, freute sich auch Teamführer Fabian Ranzinger. „Da haben wirklich alle gezeigt, was sie können.“ Und so führten sie die Scheuringer mit einem 5:0-Sieg gegen Grund ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen