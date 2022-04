Schießsport

18:03 Uhr

Seniorenrunde: Im Gau Landsberg holt sich der Absteiger gleich den Titel

Die Sportschützen Landsberg mit (von links) Benedikt Braunmiller, Reinhard Krist, Rainer Seitz, Waldemar Wallat und Fritz Wölfle haben sich nach der Rückkehr in den Gau gleich den Titel geholt.

Plus Zurück im Gau führt an den Sportschützen Landsberg kein Weg vorbei. Aber es meldet sich für die neue Saison starke Konkurrenz an.

Von Karlheinz Fünfer

Nach kurzzeitigem Abstecher in die Bezirksliga sind die Senioren der Sportschützen Landsberg wieder freiwillig in den Gau Landsberg zurückgekehrt. Hier hat sich mit dem Luftgewehr aufgelegt sofort der große Erfolg als Gesamtsieger der Saison 2021/2022 eingestellt.

