Schießsport

13:38 Uhr

Stoffens Luftpistolen-Team ist weiterhin auf Meisterkurs

Plus Im Spitzenduell in der Oberbayernliga behält Edelweiß Stoffen die Nerven. Egling geht als Rekordhalter in den Wettkampftag.

Von Margit Messelhäuser

Weiterhin auf Meisterkurs ist das Luftpistolenteam von Edelweiß Stoffen in der Oberbayernliga. Nach dem Erfolg gegen Verfolger Fürstenfeldbruck dürfen schon mal die Sektflaschen kalt gestellt werden, da sollte nichts mehr anbrennen. Aber auch Egling hat gute Chancen, sein gesetztes Ziel zu erreichen – und eine Bestmarke haben die Eglinger auch bereits gesetzt.

