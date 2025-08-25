Landsberger Schützen sind bei der Europameisterschaft erfolgreich

Gleich mit 16 Medaillen im Gepäck kehrten die drei Vorderladerschützen Markus Wörnle, Andreas Wimmer und Matthias Plöscher von der FSG Landsberg von der Europameisterschaft im portugiesischem Barcelos zurück. Eine großartige Ausbeute für die relative kleine Mannschaft.

Nach erfolgreicher Ankunft konnten alle Teilnehmer ihre Waffen, die aus der Zeit des 16. bis 19. Jahrhunderts stammen, oder deren originalgetreuen Nachbauten sind, auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen und die genaue Trefferlage ermitteln. Markus Wörnle gelang ein perfekter Start - er erragnd seinen ersten Europameistertitel in der Einzelwertung Perkussionspistole Replika. Zudem gab es Silber in der zugehörigen Mannschaftswertung. Matthias Plöscher erwischte ebenfalls einen passablen Start und gewann die Goldmedaille in der Mannschaftswertung.

Andreas Wimmer gewinnt in einer anspruchsvollen Disziplin

Am zweiten Wettkampftag erzielte Andreas Wimmer mit dem Original-Revolver seine erste Medaille - Bronze - in der Einzelwertung. Zudem belegte Plöscher in der Disziplin Luntenschlosspistole Mannschaft den zweiten Platz. Der dritte Tag stand ganz im Zeichen der Revolverschützen. Wimmer gewann die anspruchsvolle Wertung über 50m mit dem Original-Revolver und damit auch die Kombinationswertung über 25m und 50m. Ebenso war er mit seiner Revolvermannschaft über 50m Erster und freute sich über drei Goldmedaillen. Wörnle belegte in der Replika-Wertung den zweiten Platz und in der Kombination den 1. Platz, knapp vor Plöscher. Eine weitere Goldmedaille gab es in der Mannschaftswertung 50m Revolver.

Historische Feuerwaffen haben ihre Eigenheiten

Der letzte Wettkampftag stand im Zeichen der Steinschloßpistole, eine der technisch anspruchsvollsten Disziplinen der historischen Feuerwaffen. „Ein Feuerstein erzeugt hier den Zündfunken und muss bei jedem Schuss perfekt funktionieren, wenn man gewinnen will“, schilderte Matthias Plöscher. Ihm gelang in diesem Wettkampf ein hervorragender Abschluss mit einer Silbermedaille. Zudem erreichte er mit der Mannschaft den 1. Platz und eine weitere Goldmedaille. (AZ)

