Scheuring ist etabliert

Das Team vom Lechrain absolviert in der Bundesliga eine bemerkenswerte Saison.

Die Scheuringer Pistolenschützen sind endgültig in der 1. Bundesliga angekommen. Besonders das letzte Wettkampfwochenende an den eigenen Ständen (LT berichtete) hat die Wandlung vom Punktelieferanten zu einem Mittelfeldteam gezeigt. Gegen den Abschlussfünften Hitzhofen-Oberzell war man obenauf und selbst gegen Vizemeister Waldenburg mussten sich die Lechrainer erst mit dem buchstäblich letzten Schuss beugen. Und das, obwohl mit Artem Kucana eine ganz wertvolle Stütze den Verein verlassen hat.

In acht Partien ging für Scheuring ein verpflichteter Ausländer an den Start. Und das mit sieben Siegen sehr erfolgreich. Lediglich der Bulgare Samuil Donkov musste eine Niederlage hinnehmen. Das beste Ergebnis erzielte mit 386 Ringen standesgemäß Artem Chemousov als Mitglied der Weltranglistenspitze. Der zweite Einsatz wurde dem Russen wegen der in Deutschland geltenden Coronabedingungen verwehrt, weil er in seinem Heimatland „nur“ mit Sputnik geimpft wurde. Beeindruckend auch die Bilanz des Serben Dusko Petrov, der mit dem zweitbesten Schnitt der Mannschaft alle drei Partien für sich entschied.

Aufsteiger des Jahres unter den heimischen Kräften war David Probst. Er steigerte seinen Schnitt gegenüber der letzten kompletten Saison um rund sechs Ringe, rückte bis auf Position zwei vor und bestritt bei Begegnungen ohne Ausländer sogar die Spitzenpartien. Dabei konnte er von zehn Partien immerhin vier für sich entscheiden. Auch Philipp Ranzinger legte um drei Ringe zu. Er war bei allen elf Runden am Stand, ebenso wie Oliver Balg, der vor allem in der Schlussphase zu seiner früheren Hochform zurückfand. Die erfolgreichste Einzelbilanz geht an Henrik Balg. Der Jüngste im Team gewann auf Position fünf von neun Duellen fünf. Die Verantwortlichen trauen ihm zu, dass er seinen Schnitt noch deutlich steigern wird.

Einzelbilanz: Artem Chemousov, Russland, 386 Ringe/Zweikampfbilanz 1:0; Dusko Petrov, Serbien, 383,33/3:0; Morgan Johansson, Schweden, 380,5/2:0; Samuil Donkov, Bulgarien, 379,0/1:1; David Probst 374,2/4:6; Artem Kucana, 372/0:1; Philipp Ranzinger 370,91/5:6; Oliver Balg 369,35/4:7; Klaus Hopfensitz 367,0/0:2; Thomas Ranzinger 363,5/ 0:2; Henrik Balg, 362,0/5:4; Marco Balg 352,1/0:1.