Handballer des TSV Landsberg laden zu Schulturnier ein

Dem Handball mehr Gewicht im Sportunterricht der Schulen wollen die Landsberger Handballer geben. Dazu veranstaltet der TSV Landsberg am Samstag, 15. März, den Lechtal-Cup, ein Turnier für Schulmannschaften der 6. und 7. Klassenstufe. Die Anmeldung dazu ist bereits möglich.

Die Teams spielen im Austragungsmodus jeder gegen jeden, Jungen- und Mädchen-Mannschaften getrennt. „Natürlich freuen wir uns, wenn der eine oder die andere Gefallen am Handball findet und zu uns in den Verein kommt“, so Hans-Peter Erl, für die Jugend zuständiger stellvertretender Abteilungsleiter bei den Landsberger Handballern. „Aber zunächst einmal finden wir es wichtig, dass sich an Schulen im Landkreis Handballmannschaften etablieren, die dann auch an Schulwettbewerben wie Jugend trainiert für Olympia & Paralympics teilnehmen. Da gibt es im Landkreis leider noch keine Schule, die da im Handball dabei ist.“

Es werden noch Schulen gesucht, die Interesse haben teilzunehmen, zu gewinnen gibt es auch ein Preisgeld für die Klassenkasse. Anmeldung und weitere Infos gibt es per E-Mail an jugendleiter.handball@gmail.com oder bei Hans-Peter Erl, Telefon 0175/5760662. (AZ)