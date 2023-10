Mountainbike-Team fährt erfolgreich über Stock und Stein

Mountainbike-Mannschaft des Ammersee-Gymnasiums tritt bei der deutschen Schulmeisterschaft an. Am Ende gibt es eine große Überraschung.

Erfolgreich waren die Mountainbiker des Ammersee-Gymnasiums bei der deutschen Schulmeisterschaft. Über zwei Tage erstreckten sich die Titelkämpfe, die in Berlin ausgetragen wurden.

Durch die Erfolge im Vorfeld, darunter ein 1. Platz bei der oberbayerischen und ein 2. Platz bei der bayerischen Schulmeisterschaft, traten die ASG-Sportler in den Trikots des AS Cycling Teams mit viel Zuversicht an. Zum Auftakt mussten alle Fahrer einen zeitlich unbegrenzten Hindernis-Parcours bewältigen, bei dem nicht geschaffte Übungen mit bis zu acht Strafsekunden belegt wurden.

Trotz harten Trainings lief für die ASG-Sportler nicht alles optimal. Lange Wartezeiten und schlechte Lichtverhältnisse aufgrund organisatorischer Probleme stellten die Teilnehmer vor große Herausforderungen. Insgesamt sammelte das Team 28 Strafsekunden, wobei Jonathan Kittler mit nur acht Strafsekunden das beste Ergebnis einfuhr.

Die Teilnehmer dürfen die Strecke nur kurz besichtigen

Die Strecke, auf der das Rennen ausgetragen wurde, durften die Teilnehmer erst 30 Minuten vor Start besichtigen. Die Zeiten der schnellsten drei Fahrer jedes Teams wurden addiert und gewertet. Um schwere Stürze zu vermeiden, erhielten die Mountainbiker vom Ammersee-Gymnasium zusätzlich wertvolle Last-Minute-Tipps von ihrer begleitenden Lehrkraft Georg Ladig.

Vor dem Start waren die Fahrer vom Ammersee-Gymnasium jedoch nicht in bester Verfassung, da sie leicht erkältet antreten mussten. Nach einem hektischen Massenstart galt es, drei Runden über die technisch anspruchsvolle Strecke von insgesamt 13 Kilometern und fast 350 Höhenmetern zu bewältigen. In der Altersklasse U17 und U19/1 beherrschten U19-Fahrer das Feld und belegten die Plätze 1 bis 3. Marc Stahl vom ASG erreichte in der Einzelwertung Platz 4 und hätte die U17 gewonnen, wäre getrennt gewertet worden. Überrascht und mit großer Freude stellten die Jungs vom Ammersee-Gymnasium nach dem kräftezehrenden Wettkampf fest, dass sie als Mannschaft den zweiten Podiumsplatz erreicht hatten und somit Vizemeister wurden. Sie hatten den Sieg nur um zwei Sekunden verpasst – eine denkbar knappe Entscheidung, die für die nächste Meisterschaft motiviert. (AZ)