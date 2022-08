Sportliche Schülerinnen und Schüler im Kreis Landsberg geehrt

Im Landkreis Landsberg wird nach der Zwangspause wegen Corona wieder das Sportabzeichen an den Schulen gemacht. Drei haben sich dabei hervorgetan.

Die Siegerehrung für die sportabzeichenfreudigsten Schulen 2021 fand diesmal im Saal der Lechsporthalle am Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg statt. Stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler begrüßte die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Kaufering und Scheuring/Prittriching sowie der Realschule Kaufering und die Ehrengäste.

Sie freue sich, dass nach Corona wieder das Sportabzeichen in den Schulen gemacht wird. „Ich bin sehr froh, dass wir wieder so eine Veranstaltung durchführen können“, so BLSV-Sportabzeichenreferentin Yvonne Hätscher. 2020 habe man die Abzeichen persönlich vorbeigebracht – mit viel Abstand. „2021 gab es überhaupt keine Siegerehrung.“ Die Referentin lobte die Schülerinnen und Schüler für ihr Engagement: „Ihr habt das bestens erledigt.“ Auch dank der Hilfe durch die Lehrkräfte.

Vor Corona waren viel mehr Schulen an dem Wettbewerb beiteiligt

2021 waren 310 Schülersportabzeichen abgelegt worden – 2019 waren es noch 897, bei acht teilnehmenden Schulen, gewesen. Yvonne Hätscher hofft, dass sich 2022 wieder mehr Schulen beteiligen. Dank richtete sie an Landrat Thomas Eichinger und seine Stellvertreterin Margit Horner-Spindler, die trotz der Einstellung des Sportabzeichenschulwettbewerbs weiter eine Auszeichnung der Schulen durchführten. Auch die Sparkasse Landsberg-Dießen, bei der Veranstaltung vertreten durch Manfred Lichner, unterstützt seit Jahren die Aktion. Den dritten Platz belegt die GS Kaufering, die nach einer Aufführung Urkunde, Pokal und einen Scheck über 87 Euro erhielt.

Den zweiten Platz erreichte die GS Prittriching/Scheuring, die sich ebenfalls nach einer Vorführung Urkunde, Pokal und einen Scheck über 78 Euro abholen durfte. Von der Siegerschule, der Realschule Kaufering, zeigte die achte Klasse sehenswerte Übungen . Die Kinder erhielten für 208 Sportabzeichen einen Zuschuss in Höhe von 335 Euro, Urkunde, einen Ball und den Siegerpokal. Nach einem Musikstück des Schülerorchesters gab es noch einen Imbiss. (AZ)

