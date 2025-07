Erfolgreiches Saisonfinale für das Schwimm-Team des VfL Kaufering

Bei drei Meisterschaften waren die Schwimmerinnen und Schwimmer des VfL Kaufering zum Saisonabschluss am Start. Dabei zeigten sich die Teilnehmenden in Bestform und brachten neben vielen Medaillen auch neue Bestzeiten mit nach Hause.

Mit 43 Sportlerinnen und Sportlern traten die Kauferinger bei der Kreismeisterschaft in Dachau an. Doch Kaufering bot nicht nur Masse, sondern auch Klasse auf: 37 Gold-, 29 Silber- und 20 Bronzemedaillen fischten die VfL-Sportler aus dem Becken. Zudem gab es in der Besetzung Zoe Böhm (Rücken), Sophia Marx (Brust), Moritz Amthor (Schmetterling) und Joshua Böhm (Freistil) Silber in der 4x50m-Lagenstaffel. Die Medaillen für Kaufering gewannen: Luise von Bodisco, Sissi Sonnenschein, Sophia Lippert, Artemy Olfert, Xaver und Johanna Schloßnikel, Jasper, Joshua, Nico und Zoe Böhm, Johanna Grosche, Tamara Wachs, Miriam Promberger, Hanna Baur, Sophia Marx, Amelie Lüdtke, Maya Indra, Sebastian Voigt, Moritz Amthor, Felicitas Ludwig, Giuliana Greifenegger, Yiahng Wang, Liam Häussler, Samuel und Charlotte O`Connell, Lara Schneider, Clara Benedikt, Paul Oster, Olivia Zamborlin, Laura Landzettel und Lili von Schenckendorff.

Sissi Sonnenschein ist oberbayerische Meisterin

Bei der oberbayerischen Meisterschaft in Ingolstadt lief es besonders für Sissi Sonnenschein hervorragend: Sie sicherte sich über 400m Freistil den Titel. Zusammen mit Liam Häusler, Luise von Bodisco und Zoe Böhm sammelte sie insgesamt 11 Silber- und vier Bronzemedaillen - eine tolle Ausbeute für das 14-köpfige Team. Den Schlusspunkt setzten die bayerischen Meisterschaften, für die sich sechs Kauferinger qualifiziert hatten. Am Start waren aber nur fünf - Sissi Sonnenschein, Luise von Bodisco, Giuliana Greifenegger, Sophia Marx und Joshua Böhm, da Liam Häussler krankheitsbedingt absagen musste. Auch wenn es in dem stark besetzten Feld nicht für Medaillen reichte, die Kauferinger überzeugten und erzielten einige Top-Ten-Platzierungen. Erfolgreich war auch Kauferings Para-Schwimmer Alisan Omerbasic: Er kehrte von der bayerischen Parameisterschaft mit zwei Gold- sowie je einer Silber- und Bronzemedaille zurück. (AZ)