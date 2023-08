Schwimmen

17:43 Uhr

Das Ziel von Schwimmer Alisan Omerbasic sind die Paralympics

Plus Alisan Omerbasic verliert als Kleinkind durch eine Blutvergiftung mehrere Gliedmaßen. Der zwölfjährige Bosnier ist dennoch ein erfolgreicher Schwimmer.

Von Julian Nuhanovic

Der zwölfjährige Alisan Omerbasic ist Paraschwimmer für den VfL Kaufering und sahnt schon mit jungen Jahren ordentlich ab. Nicht ohne Grund wird Alisan in seinem Verein „König von Sarajevo“ genannt. Doch wie schafft es der Nachwuchsschwimmer trotz seines Handicaps so erfolgreich zu sein?

Ob Nürnberg, Berlin oder Sarajevo: In all diesen Orten durfte Alisan Omerbasic sein Können schon unter Beweis stellen. Fast jedes Wochenende begleitet ihn sein Vater Omer Omerbasic auf verschiedene Wettkämpfe. Doch der Reihe nach: Im Alter von zweieinhalb Monaten hat Alisan eine lebensbedrohliche Blutvergiftung überlebt – allerdings nicht folgenlos. Da seine Infektion nicht rechtzeitig unterdrückt wurde, mussten die Ärzte Teile von seinen Fingern und seinen linken Fuß amputieren. Zusätzlich hat Alisan am rechten Fuß keine Zehen. Nur ein Finger ist bei ihm normal ausgeprägt.

