Schwimmclub Lechfeld sammelt Medaillen bei oberbayerischer Meisterschaft

Eine kleine Gruppe vom Schwimmclub Lechfeld hatte sich für die oberbayerische Kurzbahn-Meisterschaft in Holzkirchen qualifiziert und wurde noch durch krankheitsbedingte Ausfälle weiter reduziert. So konnten sich am Ende nur Malisa Janicki, Jahrgang 2010, Denis Sczesny (Jg 2003) und Jonah Munday (Jg 2011) auf den Weg machen, doch die drei überzeugten mit ihren Leistungen.

So erzielten sie nicht nur persönliche Bestzeiten, sondern gewannen auch Meister- und Vizemeistertitel. Jonah Munday gewann auf seiner Paradestrecke 50 Meter Brust nicht nur die Goldmedaille, sondern erreichte auch bei jedem seiner Rennen eine persönliche Bestzeit. Er gehört jetzt in Bayern zu den besten Brustschwimmern und kann sich berechtigte Hoffnung auf einen Einsatz bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften machen. Denis Sczesny steigerte sich nochmals und holte sich auf seiner Lieblingsstrecke 100 Brust verdient den Meistertitel.

Schwimmerin des SC Lechfeld darf beim süddeutschen Ländervergleich starten

Malisa Janicki stellte ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial trotz zweimonatiger Pause unter Beweis: Sie gewann bei ihren Einsätzen drei Silber- und eine Bronzemedaille. Julia Winterstein aus derselben Trainingsgruppe wurde außerdem zum süddeutschen Ländervergleich vom Bayerischen Schwimmverband (BSV) eingeladen. Eine tolle Auszeichnung für den Verein. (AZ)