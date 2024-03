VfL Kaufering ist gleich bei zwei Wettkämpfen am Start

Der VfL Kaufering schickt sein Schwimm-Team nach Lindau und Stuttgart. Die Kauferinger kehren mit zahlreichen Medaillen zurück.

Gleich bei zwei Wettkämpfen waren die Schwimmerinnen und Schwimmer des VfL Kaufering am Start - und erfolgreich. In Lindau nahmen 17 Nachwuchskinder am 1. Bodensee Cup teil, in Stuttgart trat die Leistungsgruppe beim 7. Internationalen Schwimmfest an.

Der Nachwuchs des VfL Kaufering war so motiviert, dass insgesamt 22 Medaillen "aus dem Becken gefischt" wurden. Lilli Häußler, Hannah Braunmüller, Sara Brenneisen, Tamara Wachs, Zoe Böhm, Joshua Böhm, Jasper Böhm, Jonas Lüdtke und Basti Voigt konnten sich alle über einen Treppchenplatz freuen. Auch der Rest der Mannschaft wurde mit neuen persönlichen Bestzeiten belohnt. Lena Dix, Mara Capris, Laura Landzettel, Marlene Schoger, Sarah Petkovic, Xaver Voigt und Xaver Schloßnikel konnten alle mit ihren Leistungen zufrieden sein.

Zwölfmal stehen die Kauferinger auf dem Siegertreppchen

Beim 7. Internationalen Winterschwimmen in Stuttgart vertraten zehn Schwimmerinnen und Schwimmer aus der Wettkampfgruppe den VfL Kaufering. Mit zwölf Medaillen, gewonnen von Jakob Schiessler ,Chiara Schiessler, Sissi Sonnenschein und Vikoria Vogt, war der Wettkampf ein voller Erfolg. Alexander Ungar, Oliver Brüsselbach, Alisan Omerbasic, Clara Benedikt, Charlene Breu und Paulina Elvers freuten sich über persönliche Bestzeiten. (AZ)