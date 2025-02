Schwimm-Team des SC Lechfeld holt in Salzburg viele Medaillen

Auch wenn der SC Lechfeld bei der offenen Salzburger Landesmeisterschaften im Schwimmen nur mit einem kleinen Team antreten konnte, sammelten die Schwimmer viele Medaillen. Trotz der Teilnahme von Sportlern, die sehr erfolgreich sind, so war unter anderem der Junioren-Weltmeister von 2022 im Brust-Schwimmen, Luka Mladenovic, am Start, übertrafen sich die Teilnehmer des SC Lechfeld und ein wahrer Medaillen-Regen prasselte auf die Sportler nieder. Die Schwimmer brachten 15 Gold-, sechs Silber- und eine Bronzemedaillen mit nach Hause.

Paul Huch vom SC Lechfeld erfüllt sich einen Traum

Damit nicht genug: Der Senior der Gruppe, Paul Huch, erzielte nicht nur in all seinen Rennen persönliche Bestleistungen und gewann fünfmal Gold, Silber und Bronze, er erfüllte sich seinen Traum und schwamm die 100m Kraul in einer Zeit von 49,38 Sekunden. Die weiteren Medaillen verteilten sich wie folgt: Julia Winterstein gewann sechsmal Gold und dreimal Silber, Jonah Munday brachte viermal Gold und zweimal Silber mit zurück. Denis Sczesny ging diesmal leer aus - trotz persönlichen Bestzeiten konnte er sich nicht gegen den ehemaligen Junioren-Weltmeister durchsetzen. (AZ)