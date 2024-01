Der 10. Silvesterlauf in Landsberg bringt Spenden-Rekord ein

Die Lauffreunde der FT Jahn Landsberg laden zum 10. Mal zum Silvesterlauf ein. Organisator Otto Fischer freut sich über einen Rekord.

Es ist schon eine lieb gewonnene Tradition: Am 31. Dezember laden die Lauffreunde der FT Jahn zum Silvesterlauf ein – und das für den guten Zweck. Diesmal war es sogar ein kleines Jubiläum, denn der Landsberger Silvesterlauf fand zum 10. Mal statt. Und passend dazu gab es einen Rekord zu vermelden.

Das Besondere am Silvesterlauf in Landsberg: Nicht die Bestzeiten sind entscheidend, sondern die Spendensummen. So gehen die Läuferinnen und Läufer gemeinsam auf die Strecke, um das Jahr gemütlich ausklingen zu lassen – und Gutes zu tun. Organisator Otto Fischer war erneut bereits Monate vor dem Startschuss aktiv und sammelte Spenden. So kam auch 2023 wieder eine beachtliche Summe zusammen: Mehr als 17.000 Euro hatte Fischer am Ende beisammen, die anteilig an die Welthungerhilfe und die Klinik-Clowns gespendet werden. „Es ist für mich eine Bestätigung meiner Arbeit“, freute sich Fischer am letzten Tag des alten Jahres: „Ich war wirklich überwältigt.“

Vor dem Regen sind alle wieder im Ziel angekommen

Auch das Timing war beim Jubiläumslauf perfekt: „Wir konnten nach dem Lauf noch gemeinsam auf das Neue Jahr anstoßen, ehe der Regen einsetzte“, so Otto Fischer. Gut 40 Läuferinnen und Läufer machten sich in den von Sport 2000 gesponserten Shirts auf die Strecke – und alle kamen wohlbehalten und gesund wieder am Ziel an. Ein gelungener Jahresabschluss für die Teilnehmenden – und die Hilfsorganisationen. (mm)