Richtungsweisendes Spiel für die Herren der Lechrain Volleys

In welche Richtung geht es für die Herren der Lechrain Volleys: Bleibt das Team weiter mit an der Spitze der Volleyball-Landesliga, oder geht es ins Mittelfeld? Eine Vorentscheidung darüber könnte das Auswärtsspiel am Samstag bringen. Vor einem spannenden Wochenende stehen die U12-Mädchen: Sie treten bei der bayerischen Meisterschaft in Amberg an.

Am Samstag geht es für die erste Herrenmannschaft der Lechrain Volleys (LRV) nach Weitnau ins Oberallgäu. Dort treffen sie in der Landesliga Süd-West auf den TV Weitnau. Es ist ein Spitzenspiel, wo der Tabellenzweite Weitnau gegen den Vierten spielt: Die Partie verspricht spannend zu werden, denn die LRV Herren liegen nur knapp hinter dem TV Weitnau. Bereits im Hinspiel war es ein sehr enges, kampfbetontes Spiel, das die Lechrainer im fünften Satz für sich entscheiden konnten.

Nach einem Sieg und einer knappen Niederlage am vergangenen Heimspieltag sind die LRV-Herren voller Energie und hoch motiviert für die kommende Begegnung. Für die Lechrain Volleys spricht zudem, dass der TV Weitnau in dieser Saison zwar nur zwei Spiele verloren hat – aber eines davon eben gegen die LRV-Herren. Das zeigt, dass für die Lechrainer alles möglich ist, wenn sie ihre Leistung abrufen können. Dieser Spieltag wird besonders wichtig, da sowohl im oberen als auch im unteren Tabellendrittel noch alles offen ist. Spielbeginn beim TV Weitnau ist um 14 Uhr in der Halle Eschacher Str. 8 in 87474 Buchenberg, die LRV-Herren freuen sich auf lautstarke Unterstützung.

Damen II der Lechrain Volleys treffen auf die Tabellennachbarn

Beim SV Neuperlach München treten die Damen II in der Bezirksliga zu zwei Spielen an. Gegen Jahn München konnten die Lechrain-Damen im Hinspiel mit einem 3:0-Sieg überzeugen, wohingegen das Spiel gegen den SVN mit 1:3 verloren ging. Alle drei Mannschaften liegen auch in der Tabelle eng beisammen: Der SVN liegt auf Platz vier, vor Jahn München und den Lechrain Volleys. Für die Herren III geht es nach Dachau. Dort treffen sie in der Kreisliga auf den Tabellendritten ASV Dachau VII und das Schlusslicht TUSC Obermenzing IV. Ein Sieg gegen die Obermenzinger sollte fest eingeplant werden. Die U18 II-Mädchen spielen in Penzberg im sogenannten Qualifikationsturnier in der Vorrunde gegen VSG Isar-Loisach und SV Esting II. Je nachdem, welche Platzierung das Team erzielt, werden sie in das entsprechende Rankingturnier Mitte März eingestuft.

Auf ein besonderes Turnier freuen sich die U12-Mädchen der Lechrain Volleys: Sie treten bei der bayerischen Meisterschaft in Amberg an. Zuletzt marschierte das Team von Stefan Huber von Turniersieg zu Turniersieg: Sie gehen als amtierende Kreismeister, oberbayerische Meister und südbayerische Meister in diesen Wettkampf - und wollen die Siegesserie natürlich fortsetzen. Zunächst aber müssen sich die LRV-Mädchen in der Vorrunde durchsetzen, dort treffen sie auf den SV Heimstetten, den heimischen Ausrichter VC DJK Amberg und die VG Hof II. Sollte das Team von Stefan Huber alle drei Spiele gewinnen, stünde es bereits im Viertelfinale, alle sind gespannt, wohin der Weg führen wird. (AZ)