Stadt Landsberg ehrt Sportler und Funktionäre

Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl lädt erfolgreiche Athletinnen und Athleten ins Historische Rathaus ein. Nach der Corona-Pandemie ist es die erste Ehrung.

Wegen der Corona-Pandemie hatte die Stadt Landsberg in den vergangenen Jahren keine Sportlerehrung durchführen können – diese wurde nun für die Jahre 2019 bis 2021 im Historischen Rathaus nachgeholt. Als Co-Moderator stand dabei Sven Curmann, Trainer der Landsberg Riverkings, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl zur Seite.

Insgesamt 14 Sportlerinnen und Sportler sowie verdiente Vereinsfunktionäre wurden von der Oberbürgermeisterin mit Ehrennadeln bedacht. Dabei freute sich Doris Baumgartl besonders, dass auch viele Nachwuchstalente ausgezeichnet werden konnten. Die Sportehrennadel in Bronze gab es für Sibylle Seidl-Cesare (Golfclub Augsburg), die bei den bayerischen Seniorenmeisterschaften im Golf den zweiten Platz belegte hatte. Ebenso erhielt sie Günter Arndt von der FT Jahn Landsberg für den dritten Platz bei der bayerischen Straßenmeisterschaft im Zehn-Kilometer-Rennen Ü70.

Nachwuchs-Team des HC Landsberg wird für den Aufstieg ausgezeichnet

Und auch die U17-Mannschaft des HC Landsberg wurde damit ausgezeichnet. Sie belegte den zweiten Platz bei der bayerischen Meisterschaft und schaffte den Aufstieg in die DNL. Auch Katharina Häckelsmiller vom HCL erhielt die Nadel in Bronze, sie nahm an der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen in Calgary teil.

Mit der Sportehrennadel in Silber wurde Sabine Oswald von der FT Jahn Landsberg für ihre ersten Plätze im World Cup und bei der deutschen Meisterschaft im Blasrohrschießen.

Mit dem Blasrohr erfolgreich

In Gold gab es die Sportehrennadel für Horst Borchert von den Landsberger Bogenschützen, der Europameister Feldbogen IFAA wurde und einen neuen Weltrekord in der Tierbildrunde erzielte. Auch Lena Walter von den Cheerleadern der Landsberg Starlights erhielt diese Nadel für ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Lesen Sie dazu auch

Von den Funktionären wurden Ingrid und Roland Stockmaier für ihr langjähriges Engagement bei den Rock ’n’ Rollern der FT Jahn Landsberg mit der Sportplakette in Silber geehrt. Diese erhielt auch Yvonne Hätscher, die beim SV Erpfting in mehreren Funktionen engagiert ist.

In Gold ging die Auszeichnung an Gabriele Schwarz (Jahn Landsberg), Benedikt Braunmüller (Sportschützen Landsberg), Daniela Keß (Jahn Landsberg), Hanns Haedenkamp (TSV Landsberg) und Manfred Botschafter (TSV Landsberg). (AZ)