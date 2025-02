Ein „schulfreier Tag“ brachte Ben Winter vom Tischtennis zum Volleyball

Einen Vergleich mit seiner „kleinen“ Schwester lässt er gleich gar nicht zu: „Die ist viel besser als ich“, sagt Ben Winter (35), der Bruder der sechsfachen Europameisterin, zweifachen WM-Goldmedaillen-Gewinnerin und deutschen Spitzenspielerin Sabine Winter (32). Beide spielen Tischtennis: Sabine, die noch in Düsseldorf lebt, für den TSV Dachau in der Bundesliga und Ben für die FT Jahn Landsberg in der Bezirksliga Nord, doch das ist nicht der einzige Sport, in dem er erfolgreich ist.

Ben und Sabine Winter sind in Hechendorf im Landkreis Starnberg aufgewachsen, haben das Christoph Probst-Gymnasium in Gilching besucht und früh beim TSV Oberalting mit dem Tischtennisspielen begonnen. Dann schlugen die Geschwister unterschiedliche Wege ein: „Bei Sabine hat man schon früh ihr außergewöhnliches Talent erkannt, sie hat mit 13 schon die 17-Jährigen im Bayernkader geschlagen. Ich war zwar in jungen Jahren auch im Bayernkader, hatte aber keine Ambitionen, in den deutschen Verband zu kommen. Das hat mich nicht gereizt, ich wollte immer in erster Linie Spaß am Sport haben. Sabine hatte auch mehr Disziplin als ich“, erzählt der Vater eines dreijährigen Buben und einer einjährigen Tochter, der seit zwei Jahren mit Ehefrau Lea in Landsberg wohnt. Mit 13 wechselte Ben dann die Sportart: „Ich habe meine Tischtennis-Karriere so gut wie beendet, zumindest vorerst mal, und angefangen, Volleyball zu spielen. Und damit nie wieder aufgehört.“ Mit dem aktuellen Bundesligisten TSV Herrsching stieg er bis in die Regionalliga auf, dann wurde ihm der Aufwand für die zweite Sportart neben dem Studium zu groß.

Auch im Beach-Volleyball gehört Ben Winter zur bayerischen Spitze

Mittlerweile fährt Winter sportlich dreigleisig: Hallen-Volleyball im Winter, Beach-Volleyball im Sommer und dazu wieder Tischtennis. Da kam er 2023 von Bezirksligist TSV Oberalting-Seefeld nach Landsberg. Er ist seither die Nummer eins bei den Jahnlern, der beste Spieler im Landkreis Landsberg - und aktuell die Nummer 4500 in Deutschland („ich war aber auch schon mal besser…“). Zum Vergleich: Dominik Pawlowski, die Nummer 2 der FT, belegt da Rang 14 000. Beim Vergleich mit Schwester Sabine wird der „familieninterne Klassen-Unterschied“ deutlich: Die Profi-Spielerin ist die Nummer 3 in Deutschland, die Nummer 54 der Welt und belegt in der „gemischten Wertung“ der besten deutschen Männer und Frauen Rang 29. Zum Vergleich: Top-Star Timo Boll liegt da auf Platz 5.

Icon Vergrößern Ben Winter mit Schwester Sabine im November 2013: Bei den „Belarus Open“ feierte sie ihren ersten großen internationalen Erfolg. Ben begleitete sie als persönlicher Trainer und Mental-Coach. Foto: Winter Icon Schließen Schließen Ben Winter mit Schwester Sabine im November 2013: Bei den „Belarus Open“ feierte sie ihren ersten großen internationalen Erfolg. Ben begleitete sie als persönlicher Trainer und Mental-Coach. Foto: Winter

Ben Winter spielt in Landsberg „ohne zu trainieren“, er hat „noch immer Spaß an den Punktspielen“ - und peilt schon seinen „nächsten Sommer“ im Tischtennis an: „Den ersten hatte ich mit 13, als ich für die Herren des TSV Oberalting-Seefeld gespielt habe, den zweiten mit 25 beim TSV Schwabhausen. Ich gehe davon aus, dass irgendwann noch ein dritter Sommer dazukommen wird. Mit 45 kann man ja immer noch gut spielen.“ Wohl leichter als Volleyball. Damit begann Ben Winter als Fünftklässler nur, weil’s für die Teilnahme an Max Hausers Talentsichtung in Herrsching einen freien Schultag gab: „Das konnte ich mir doch nicht entgehen lassen“, sagt er lachend. „Alle Kumpels haben damals angefangen, aber ich bin am längsten dabeigeblieben“ - bis zur Regionalliga. Auf Liga 2 verzichtete er: „Das Studium in München, die langen Fahrtwege und neben dem Volleyball Tischtennis in Schwabhausen - das war dann einfach zu viel.“

Teilnahme an bayerischen Meisterschaften ist geplant

Zumal Winter längst eine dritte Sportart für sich entdeckt hatte: „Beachvolleyball wurde meine neue Leidenschaft. Mit 18 habe ich in der Halle aufgehört und mich im Sommer auf das Spiel im Sand konzentriert.“ Seit vielen Jahren steht er da in den bayerischen Top-Ten und ist mit seinem 2,04 Meter großen Partner Jan Wenke (35) aus Steinebach „seit Ewigkeiten“ bei der BVV Beach Masters Tour am Start. „Wir wollen noch ein paar Mal bei den bayerischen Meisterschaften mitspielen“, gibt Winter als Ziel aus. Auch im Beachvolleyball ist er die Nummer eins im Landkreis – und damit es ihm im Winter sportlich nicht langweilig wird, ist er da nicht nur für die Jahnler beim Tischtennis, sondern auch wieder in der Halle am (Volley)-Ball: Für die Lechrain Volleys in der Landesliga.

Winter arbeitet in München bei einem großen Rückversicherer, ist Familienvater, spielt Volley– und Beachvolleyball sowie Tischtennis und absolviert vier Trainingseinheiten pro Woche. So kann er die nächste Sportart, in der er gerne auf dem Platz steht, „nur zum Spaß“ betreiben: „Wenn ich noch mehr Zeit hätte, würde ich auch noch richtig Tennis spielen.“ Jede Wette, dass der Landsberger Multi-Sportler auch da Spitze wäre…