Für Dießens Luftgewehr-Schützen rückt die Finalrunde in weite Ferne

Dass es ein schwieriger Wettkampf werden würde, war von vorneherein klar: Nicht nur, dass die FSG Dießen in der Bundesliga Luftgewehr auf ihren Olympioniken Maximilian Ulbrich verzichten musste, auch Trainer Walter Sanktjohanser war auf sich alleine gestellt, da Trainerin Lisi Stainer verhindert war. Dennoch wäre für die FSG mehr drin gewesen, doch wie schon am ersten Wettkampf-Wochenende gab es erneut zwei knappe und bittere Niederlagen. Der Einzug in die Finalrunde dürfte damit nicht mehr möglich sein.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Luftgewehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis