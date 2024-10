Sowohl in der 1. Bundesliga als auch in der 2. Liga steht der zweite Wettkampftag an - auf die Scheuringer Luftpistolen-Teams warten dabei schwere Aufgaben, an einem guten Tag könnten aber durchaus wieder Punkte drin sein. Während die erste Mannschaft in Veitsbronn zu Gast, geht es für die Zweite nach Glattbach.

