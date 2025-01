Raisting hat den Klassenerhalt in der Bayernliga Luftpistole sicher

Die SG Raisting wird nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga Luftpistole nicht durchgereicht: Bereits am vorletzten Wettkampftag hat sich das Ammersee-Team die nötigen Punkte für den Klassenerhalt geholt. Weiter zittern muss dagegen die Mannschaft von Edelweiß Stoffen, auch wenn sie die Abstiegsränge erst mal wieder verlassen hat.

Edelweiß Stoffen Mit einem ganz wichtigen Sieg startete Stoffen in den Wettkampftag - und erzielte dabei auch noch eine neue Saisonbestleistung: Mit 1827 Ringen deklassierte das Team Großaitingen (1794) zwar, verbuchte aufgrund der Duell-Regelung aber dennoch nur einen knappen 3:2-Sieg. Mit einer Bestleistung in der laufenden Saison holte dabei Michaela Brosselt-Guggemos auf Position eins einen wichtigen Punkt: Sie setzte sich mit 376:370 durch, dabei lag sie nach dem ersten Durchgang noch vier Ringe zurück. Leichtes Spiel hatten Matthias Ettner und Steffi Böhm-Lutzenberger auf den Positionen vier und fünf, die ihren Gegnern um Längen überlegen waren. So gewann Matthias Ettner mit 362:325 und Steffi Böhm-Lutzenberger erzielte mit 368 Ringen ebenfalls eine persönliche Saisonbestleistung - ihr Gegner brachte es nur auf 326 Ringe.

Spannend war es dagegen für Florian Ettner auf Position drei: Er lag nach der ersten Serie zwei Ringe zurück, verkürzte aber auf einen Ring und ging mit drei Ringen Vorsprung in die letzte, entscheidende Serie. Die guten 90 Ringe reichten nicht, mit 359:360 musste er sich ganz knapp geschlagen geben. Deutlicher war es bei Matthias Fischer, der zur Halbzeit zwei Ringe hinten lag und am Ende mit 362:368 den Kürzeren zog.

Gegen den Tabellenzweiten holt Stoffen wichtige Einzelpunkte

Im zweiten Wettkampf gegen den Tabellenzweiten Allach konnten die Stoffener nicht mehr ganz an die zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen. Michaela Brosselt-Guggemos hatte allerdings einen schweren Stand, denn ihr Gegner erzielte das zweitbeste Einzelergebnis des Tages, so unterlag sie 368:380. Matthias Fischer hat eigentlich die 362 Ringe seiner Gegnerin „im Kreuz“, diesmal reichte es aber nur für 359 Ringe, erst in der letzten Serie entschied sich die Niederlag für Florian Ettner (356:363). Zwei wichtige Einzelpunkte gab es aber doch für die Edelweiß-Schützen: Florian Ettner lag von Beginn an in Führung und brachte den Vorsprung ins Ziel (361:359) und Steffi Böhm-Lutzenberger steuerte mit 360:353 den zweiten Einzelpunkt bei. Die bessere Bilanz in der Einzelwertung bringt Stoffen auch auf Platz fünf, der den Klassenerhalt bedeutet, vor dem punktgleichen Team aus Obermeitingen.

SG Raisting Es hat nicht viel gefehlt, dann hätte die SG Raisting dem Tabellenführer ein Bein gestellt - erst im Stechen wurde die Begegnung mit Kempten II entschieden, da hatte Raisting Pech. Etwas überraschend war sicher, dass Raisting auf den ersten beiden Positionen punktete: Die Kontrahenten von Thomas Flakus (369:368) und Dirk Munker (359:355) hätten allein von der Setzliste, aber auch den bislang erzielten Ergebnissen eigentlich eine „Bank“ sein sollen. Doch die Raistinger nutzten den schwachen Tag der beiden aus. Den erwischten allerdings auf Raistinger Seite auch Hermann Illgen, der eigentlich viel mehr als die 349 Ringe erzielen kann, doch so kam er am Ende zwei Ringe zu kurz. Da Helmut Weichart seinem Gegner relativ klar mit 356:367 unterlegen war, hatte es noch Philipp Mößmer in der Hand, den dritten Einzelpunkt zu holen. Für ihn ging es nach den vier Serien (361:361) ins Stechen, doch da hatte sein Kontrahent das Quäntchen Glück mehr und setzte sich mit 9:7 durch.

Thomas Flakus sichert Raisting im Stechen den Sieg

Erst im Stechen entschied sich die Partie der Raistinger gegen Reinhartshausen. Dirk Munker (368:365) und Philipp Mößmer (368:357) sicherten bereits die beiden Einzelpunkt, während sich Hermann Illgen (367:362) und Silke Jakisch (326:343) geschlagen geben mussten. Thomas Flakus, auf Position eins der Raistinger lief zwar von Beginn an einem Rückstand hinterher, doch in der letzten Serie gelang ihm der Ausgleich zum 375:375. Und Flakus behielt auch im Stechen die Nerven - mit 7:6 setzte er sich durch. Mit 14:10 Punkten bleibt Raisting auf Platz drei und kann bereits die nächste Saison in der Bayernliga planen. Der letzte Wettmalftag findet am 16. Februar statt.