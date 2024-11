Einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machte Scheuring I in der 1. Bundesliga Luftpistole: Obwohl ersatzgeschwächt, setzte sich das Team im Kellerduell gegen Waldhausen am Ende sicher durch. Die zweite Scheuringer Mannschaft setzte da noch einen drauf: Sie knöpfte dem Tabellenführer zwei Punkte ab.

