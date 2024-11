Scheuring reicht der Vereinsrekord nicht, um in der Bundesliga zu punkten

Wie bitter ist das denn für die Scheuringer Schützen? Da erzielt das Edelweiß-Team in der 1. Bundesliga zweimal die höhere Ringzahl als der Gegner, stellt sogar einen neuen Vereinsrekord auf - und steht am Ende doch mit leeren Händen da. Nach dem verheißungsvollen Start in die neue Saison stehen die Scheuringer damit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Schützenmeister Franz Berghofer ist dennoch zuversichtlich.

