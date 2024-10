Schützen der FSG Landsberg sahnen bei der Vorderlader-WM ab

Das italienische Valeggio sul Mincio wird den Schützen Matthias Plöscher, Andreas Wimmer und Markus Wörnle von der FSG Landsberg in bester Erinnerung bleiben. Dort fand dieses Jahr die Weltmeisterschaft der Vorderladerschützen statt - und die FSG-Schützen zeigten sich in Bestform.

Besonders erfolgreich liefen die Disziplinen mit dem Revolver. Eingesetzt werden dabei entweder historische Originale oder exakt nach historischem Vorbild neu gefertigte Waffen, sogenannte Replika. Gewertet werden Originale und Replika getrennten, um die Chancengleichheit zu wahren. Andreas Wimmer gelang auf der anspruchsvollen Entfernung von 50m ein Topergebnis von 82 Ringen mit dem Originalrevolver, was ihm die erste Goldmedaille sicherte. Auf der kürzeren Entfernung (25m) gelangen ihm ebenfalls passable 93 Ringe, mit denen er sich in der Kombinationswertung über beide Entfernungen noch mal Gold sicherte.

Matthias Plöscher stellt neuen Weltrekord auf

Matthias Plöscher war mit dem Perkussionsrevolver ebenfalls extrem erfolgreich. Er gewann in der Replikawertung mit einem Topergebnis von 89 Ringen über 50m Gold, über die Distanz von 25m gelang ihm zudem mit 98 Ringe die Titelverteidigung. Als Krönung gab es damit natürlich auch Gold in der Kombinationswertung, wo Plöscher mit 187 Ringen sogar eine neue Weltbestmarke erreicht hat. „Zu wissen, dass man nicht nur den Weltmeistertitel gewonnen hat, sondern einen neuen Weltrekord aufgestellt hat, ist die Erfüllung eines großen Traums“, meinte er überglücklich. Neben den Einzelerfolgen war auch die Mannschaftswertung für die FSG sehr erfolgreich. Über 50m gewannen Matthias Plöscher, Markus Wörnle und ein weiterer Schütze aus Deutschland Gold und stellten mit 244 Ringen einen weiteren Weltrekord auf. Zudem gab es Mannschafts-Silber für Andreas Wimmer und Matthias Plöscher mit dem Originalrevolver auf 25m.

Auch mit der Perkussionspistole holten die FSG-Schützen Edelmetall. So sicherte sich Plöscher mit einer Originalpistole aus der Schweiz, gebaut etwa 1860, ganz knapp Gold: Er war ringgleich mit dem Zweitplatzierten (95 Ringe), so entschied der kleinere Streukreis der Schüsse. „Egal, wie viel man trainiert und wie gut man schießt, am Ende braucht man immer auch ein bisschen Glück“, sagte Plöscher mit einem Augenzwinkern. Ein Topergebnis erreichte auch Markus Wörnle mit der Perkussionspistole über 50 m mit einer Replika. Diese Disziplin wurde als landestypische Sonderdisziplin in Italien zusätzlich zum regulären Programm geschossen und Wörnle gewann mit überlegenen 94 Ringen. Und noch eine Goldmedaille gab es für Andreas Wimmer, der sich mit dem Dienstgewehr über 50m mit starken 97 Ringen durchsetzte. (AZ)