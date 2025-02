Stoffen behält gegen den Spitzenreiter die Nerven und bleibt in der Bayernliga

Stoffens Luftpistolen-Team hat die Nerven behalten und sich gleich im ersten Wettkampf des letzten Durchgangs den Klassenerhalt in der Bayernliga gesichert. Dabei profitierten die Edelweiß-Schützen von einem rabenschwarzen Tag ihres Gegners: Gegen Tabellenführer Kempten II waren die Lechrainer eigentlich Außenseiter. Damit konnte Stoffen das zweite Duell gegen Raisting, das schon den Klassenerhalt in der Tasche hatte, ganz locker angehen.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer durften die Stoffener im ersten Duell gegen Kempten haben, hatten sie doch auch die erste Partie nur knapp mit 2:3 verloren, dass sie am Ende aber so „leichtes Spiel“ haben würden, damit war nicht zu rechnen. Obwohl Kempten mit seinen Stammschützen antrat, hatten die Allgäuer in diesem Wettkampf keine Chance. Fast alle Schützen auf den Positionen eins bis vier blieben unter ihren Möglichkeiten und erzielten eines ihrer schlechtesten Ergebnisse in der laufenden Saison.

Kempten bleibt weit unter seinen Möglichkeiten

Für Michaela Brosselt-Guggemos reichte es dennoch knapp nicht, sie zeigte eine solide Leistung, musste sich aber 367:370 geschlagen geben. Doch ihre Teamkollegen profitierten vom „Aussetzer“ der Kemptener, auch wenn sie nicht alle ihr Potenzial abrufen konnten. So gewann Matthias Fischer mit 360:354, Florian Ettner reichten 353 Ringe zu einem knappen Sieg mit zwei Ringen Vorsprung und Matthias Ettner setzte sich mit 354:349 durch. Ganz deutlich machte es Steffi Böhm-Lutzenberger auf Position fünf, die ihren Schnitt um fünf Ringe steigerte und mit 363:353 den vierten Einzelpunkt beisteuerte. Somit hatten die Stoffener bereits den Klassenerhalt gesichert.

Damit wog es auch nicht schwer, dass Raisting die erste Partie gegen Stoffens Konkurrenten Großaitingen mit 1:4 abgeben musste. Einzig Hermann Illgen auf Position fünf setzte sich deutlich mit 361:336 durch, geschlagen geben mussten sich Thomas Flakus (367:378), Dirk Munker (365:369), Philipp Mößmer (365:366) und Patrick Popp mit 358:359. Für die Raistinger war damit Platz zwei definitiv außer Reichweite - ins direkte Duell konnten die beiden Teams aus den Gauen Ammersee und Landsberg dann ganz entspannt gehen.

Stoffen überholt Raisting noch in der Tabelle

Was aber nicht bedeutete, dass beide Teams nur mit halber Kraft antreten würden - im Gegenteil. Es wurde eine spannende Partie und Stoffen „revancherierte“ sich nicht nur für die 2:3-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen, aufgrund des direkten Vergleichs überholten die Lechrainer in der Tabelle noch das Ammersee-Team und belegen am Ende Platz vier. Auf den Positionen eins und fünf holte sich Raisting die Punkte durch Thomas Flakus und Patrick Popp gegen Michaela Brosselt-Guggemos und Steffi Böhm-Lutzenberger (368:357/363:356). Den Sieg einzufahren war diesmal „Männersache“ bei Stoffen: Matthias Fischer setzte sich mit tollen 370 Ringen gegen Dirk Munker (359) durch, Florian Ettner besiegte Philipp Mößmer (365:359) und Matthias Ettner punktete gegen Helmut Weichart (364:354). Damit können beide Teams für eine weitere Saison in der Bayernliga planen.