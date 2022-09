Landsberg läuft sich warm für den Stadtlauf

Plus Drei Reha-Sportlerinnen stellen sich dieses Jahr dem Hardy’s Stadtlauf und trainieren hierfür fleißig. Auch das LT schickt ein Team ins Rennen.

„Menschen zu gesundheitsorientierter Bewegung motivieren“ will nicht nur das Motto des Events, sondern auch Trainer Jan Brauner. Mithilfe von Reha-Sportkursen im Hardy’s Landsberg hilft er kranken Menschen, ihre körperliche Leistungsfähigkeit wiederherzustellen und zu stabilisieren. Aktuell steht auch der Stadtlauf auf dem Trainingsplan.