Schmerzhafte Abgänge beim VfL Kaufering und Trainer-Premiere in Denklingen

Nachdem der Abstieg des VfL Kaufering aus der Landesliga Südwest in die Bezirksliga Schwaben Süd Ende Mai festgestanden hatte, gab der Sportliche Leiter Ulrich Stengelmair für die neue Saison das Ziel Wiederaufstieg aus. Diese Mission beginnt am heutigen Freitag ab 18.30 Uhr gleich mit einem echten Kracher. Der TSV Bobingen kommt ins Sportzentrum und hat dasselbe Saisonziel. Im Mai ging Stengelmair aber auch noch davon aus, dass der Kader weitestgehend zusammenbleibt. Drei Stammkräfte entschieden sich aber, teils sehr kurzfristig, doch um. In Denklingen feiert der Trainer seine Premiere bei einem Ligaspiel.

