Start der Eishockey-Bayernliga: Gegner des HC Landsberg hat stark aufgerüstet

Die Wochen der Vorbereitung sind am Samstag für die Spieler des HC Landsbergs vorbei. Jetzt geht es endlich wieder um Punkte in der Eishockey-Bayernliga. Das Eröffnungsspiel der Saison bestreiten die Riverkings beim EV Dingolfing Isar Rats ab 19 Uhr. Die Gastgeber landeten in der abgelaufenen Saison hinter dem HCL, haben heuer aber größere Ambitionen, blickt man auf den Kader. Landsbergs Trainer Martin Hoffmann sagt, worauf es in dem Duell ankommen wird.

Der prominenteste Neuzugang bei Dingolfing ist David Zucker. Der erfahrene Spieler wechselte vom EV Landshut (DEL 2) zu dem Team in die Bayernliga. In Landshut gehörte er zu den Stammkräften. Und bei dem Transfer blieb es nicht, verweist Hoffmann. Auch fünf Spieler, die vergangenes Jahr noch viel Einsatzzeit bei Oberliga-Vereinen hatten, wechselten zum Club von der Isar. „Die Liga ist noch ausgeglichener als vergangene Saison. Dingolfing, Geretsried und Buchloe lagen da alle hinter uns, haben aber massiv aufgerüstet.“ Einen klaren Favoriten, wie es ihn 2024/25 mit Erding gab, das letztlich auch aufstieg, sieht Hoffmann dieses Jahr nicht.

Landsberg spielt in der Vorbereitung gegen viele starke Gegner

Der Trainer des HCL freut sich, dass es endlich losgeht. „Am Anfang der Vorbereitung denkt man immer, die Saison ist noch weit weg, aber es geht dann doch ganz schnell.“ Seine Mannschaft habe Woche für Woche Fortschritte gemacht und in den Testspielen gegen durchweg starke Gegner Selbstvertrauen tanken können, sagt er. Zuletzt gelang vor eigenen Fans ein bemerkenswerter 7:1-Sieg gegen Miesbach, das in der Eishockey-Bayernliga auch zu den Teams mit größeren Ambitionen gehört.

Gegen Dingolfing werde es darauf ankommen, den Gegner von der eigenen Zone fernzuhalten und nicht früh in Rückstand zu geraten, so Hoffmann. Besprochen worden sei auch das Verhalten in Über- und Unterzahl und welche Lösungen es dort gelte zu finden. Geplant sei zudem, dass der HCL den Gegner früh störe und mit den eigenen schnellen Reihen vor Herausforderungen stelle. Eine Baustelle war in mehreren Testspielen die Chancenverwertung, die klappte aber gegen Miesbach gut. So wird es auch gegen Dingolfing sein, hofft der Trainer des HCL.

Ausfall des Leistungsträgers schmerzt Landsberg

Verzichten muss er dabei aber auf den schwedischen Leistungsträger Victor Östling, der wegen seiner Herzmuskelentzündung voraussichtlich noch etwa sechs Wochen brauchen wird, informiert Pressesprecher Joachim Simon. Östling trainiert aber schon wieder mit. Auch die Erkältungswelle macht sich weiter bemerkbar, das sei aber vermutlich bei allen Mannschaften derzeit der Fall, so Hoffmann. Wie viel Einsatzzeit Lars Grözinger haben wird, ist auch noch fraglich. Er war zweieinhalb Wochen außer Gefecht, hat diese Woche wieder angefangen und war bei zwei Trainingseinheiten dabei. „Er wird spielen, wir werden sehen, wie viel“, sagt Hoffmann.

Mit Keeper Christoph Schedlbauer steht ein Spieler mit langer Landsberger Vergangenheit im Tor der Gastgeber. Es spielte am Lech in der Jugend-Bundesliga und zwischen 2013 und 2019 in der ersten Mannschaft. Nun will er verhindern, dass die Landsberger Tore erzielen. Die werden voraussichtlich von 100 bis 200 Fans zum Saisonauftakt begleitet.