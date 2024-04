Stockschießen

2. Bundesliga: Kann der FC Penzing den Fehlstart ausbügeln?

Für die Penzinger Stockschützen (vorne Julian Dellinger) steht am Samstag der nächste Heimkampf an.

Plus Die Stockschützen des FC Penzing haben den Start in die 2. Bundesliga Sommer verpatzt. Vor dem nächsten Heimspiel in Buchloe gibt es gute Nachrichten.

Von Margit Messelhäuser

Die Auftaktniederlage in der 2. Bundesliga Sommer haben die Penzinger Stockschützen bereits abgehakt. Steht doch am Samstag bereits der nächste Heimkampf in Buchloe auf dem Programm. Gegen Haslangkreit gibt es für die Penzinger bereits im Vorfeld gut Nachrichten, kein Wunder also, dass Kapitän Michael Wurmser optimistisch ist. Das Spiel beginnt in Buchloe um 16 Uhr.

Eine deftige 2:8-Niederlage hatten die Penzinger zum Auftakt gegen Gachenbach hinnehmen müssen, das soll gegen Haslangkreit anders werden. Während sich die Gäste fast keine Fehler leisteten, lief es bei Penzing nicht wirklich rund. "Aber am Samstag haben wir die Gelegenheit es besser zu machen", blickt Michael Wurmser auf die Partie.

