An Motivation mangelt es Penzings Stockschützen sicher nicht

Plus Das Bundesliga-Team der Penzinger Stockschützen gastiert am Samstag bei Altwasser Windorf. Im Vorfeld gibt es Unstimmigkeiten.

Es ist nicht nur ein Spitzenspiel, das am Samstag vom EC Altwasser Windorf ausgerichtet wird: Es ist ein Spiel mit Vorgeschichte. Der FC Penzing jedenfalls wird vor dieser Bundesliga-Partie besonders motiviert sein.