Bundesliga: Der Plan der Penzinger geht diesmal fast perfekt auf

Plus Das Bundesligateam des FC Penzing wird seiner Favoritenrolle in Gerabach gerecht. Allerdings müssen die Stockschützen mit einigen Widrigkeiten im Vorfeld kämpfen.

Absolut nach Wunsch ist der zweite Bundesliga-Wettkampf für die Penzinger Stockschützen gelaufen. Obwohl das Team von Kapitän Matthias Peischer in Gerabach einige Hindernisse zu nehmen hatte, gab es am Ende einen deutlichen Sieg für die Penzinger.