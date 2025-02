Im Stockschießen sind auch Penzings Damen wieder erstklassig

Die Damen-Mannschaft des FC Penzing eroberte einen Podestplatz in der Bayernliga im Eisstockschießen und erkämpft sich den Aufstieg zurück in die 1. Bundesliga. Das Team, bestehend aus Verena und Maria Ruile sowie Martina Lachmair und Marianne Geyer, spielte seine ganze Routine aus und sicherte sich in einem sehr engen Feld den 3. Platz. Damit geht eine lange Durststrecke für die FC-Damen zu Ende.

Der Abschied aus dem Eisstock-Oberhaus liegt mittlerweile sechs Jahre zurück - Corona, Ausfälle aufgrund von Krankheit oder Babypause ließen die Damen des FC Penzing bis in die Bezirksliga zurückfallen. Nun gelang ihnen aber der Durchmarsch zurück in die erste Liga. Als Aufsteiger – vergangenes Jahr siegten sie souverän ohne Punktverlust in der Bezirksoberliga – war das große Ziel der Klassenerhalt der frisch reformierten Bayernliga - doch es kam besser.

Für den FC Penzing wechseln sich Siege und Niederlage ab

Vom ersten Spiel weg zeigte sich, dass das Feld mit 23 Mannschaften hart umkämpft war. Starteten die FCP-Damen direkt mit einem Unentschieden gegen Hallbergmoos, folgte sogleich eine Niederlage gegen Kay. Das Auf und Ab nahm seinen Lauf, mit abwechselnd Siegen gegen Unter-/Oberbrunn, Fridolfing und Eggstätt sowie Niederlagen gegen Landshut, Neutraubling und Zaundorf. Zum Abschluss des ersten Spieltags erreichten Penzings Damen mit einem Unentschieden gegen Gattering und zwei Siegen gegen Bärnzell und Berching geradeso ein ausgeglichenes Punkteverhältnis mit 12:12 und lagen auf Platz 9.

Für den Folgetag und die zweite Hälfte der Bayernliga war klar: Ausruhen auf den Punkten ist nicht möglich - der Aufstieg war genauso nah wie der Abstieg. Doch diese Spannung ließ die FCP-Damen erst richtig loslegen. Zum Start des zweiten Tags wurden gleich drei deutliche Siege gegen Rinchnach, Hohenfurch und Eppenschlag eingefahren – schon lagen die Penzingerinnen auf dem Aufstiegsplatz. Allerdings folgten drei weitere Niederlagen gegen Münchshofen, Taufkirchen und Konzell – damit waren sie mit ausgeglichenem Punkteverhältnis wieder mittendrin im Kampf gegen den Abstieg. „Wir wussten, dass ein ausgeglichenes Punkteverhältnis zum Klassenerhalt normalerweise reicht, daher haben wir uns in den nächsten Spielen darauf konzentriert und versucht, Ruhe zu bewahren“, so Mannschaftsführerin Verena Ruile.

Die FCP-Damen nehmen Bronze mit nach Hause

Und dieser Plan ging auf: Mit Siegen gegen Irging-Simbach, Klessing und Bürgerholz Regen ging Penzing in die Pause im vorletzten Spiel. „Mit Blick auf die Tabelle in der Pause wurde klar, dass der Klassenerhalt sicher war, aber auch zur großen Überraschung, dass der Aufstieg noch möglich ist“, so Ruile. Gegen Schweinhütt, Platz 22, behielt das erfahrene Team zum Abschluss die Nerven und sicherte sich nicht nur den Aufstieg, sondern auch die Bronzemedaille. „Oberstes Ziel war immer nur der Klassenerhalt. Dass wir sogar eine Medaille mit nach Hause nehmen dürfen, ist ein unglaubliches Geschenk“, freute sich Verena Ruile.

Somit sind sowohl die Herren als auch die Damen des FC Penzing in der 1. Bundesliga im Eisstocksport – nur mit Eigengewächsen aus dem Verein ist das einmalig in Bayern. Damit ist die Wintersaison für die Penzinger fast abgeschlossen. Für die herren II steht noch die Rückrunde in der Bezirksoberliga in Landsberg statt. Aktuell befinden sie sich mit dem 7. Platz auf einer erfolgversprechenden Position. (AZ)