Die Stockschützen des FC Penzing gehen auf Abschiedstour

Für die Stockschützen des FC Penzing (blaue Shirts) beginnt die Abschiedstour: Am Samstag bestreitet der Absteiger seinen vorletzten Wettkampf in der 1. Bundesliga.

Plus Es ist der vorletzte Wettkampf in der 1. Bundesliga für die Penzinger. In der Aufstellung gibt es diesmal eine Änderung.

Von Margit Messelhäuser

In Feldkirchen sind die Stockschützen des FC Penzing am Samstag zu Gast. Etwas Wehmut ist dabei, wenn sich das Team auf die Reise macht, denn der Abstieg aus der 1. Bundesliga ist nicht mehr zu verhindern. Ein Schützen wird sich sogar schon beim vorletzten Wettkampf aus der höchsten Klasse verabschieden.

Mit 0:8 Punkten liegen die Penzinger abgeschlagen auf dem letzten Platz der Gruppe A, inzwischen habe man sich mit der Situation abgefunden, sagt Matthias Peischer, der seit dem ersten Jahr in der höchsten Liga für Penzing spielt. Noch nicht damit abgefunden habe man sich aber, ohne Pluspunkte den Gang in die Zweite Liga anzutreten. „Mit null Punkten wollen wir die Saison nicht beenden“, betont Peischer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

